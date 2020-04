Controlli anticontagio in provincia di Modena, non diminuiscono le sanzioni

Non vede rilevanti oscillazioni il conto delle persone che quotidianamente vengono sanzionate per violazione delle misure anticontagio.

In provincia di Modena ieri si sono contate 21 infrazioni, la maggior parte delle quali rilevate a Carpi e nella bassa modenese. Sei le sanzioni comminate dai Carabinieri della compagnia di Sassuolo, in particolare a Vignola e Maranello. Per quanto riguarda i comuni dell'Appennino invece, le persone trovate in difetto sono state cinque, nei comuni di Pavullo, Frassinoro e Montese.