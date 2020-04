Controlli anticontagio, la Polizia Locale invita a segnalare telefonicamente gli assembramenti

Oltre un centinaio i controlli che sono stati effettuati nei primi quindici giorni di aprile dalla Polizia locale di Fiorano Modenese, sia su pedoni che su automobilisti, volti a verificare il rispetto delle misure anticontagio. A questi sono da aggiungere le verifiche effettuate dagli agenti per controllare che tali provvedimenti non venissero infranti nemmeno dalle attività commerciali di cui è stata disposta la chiusura. Non da ultimo, oggetto degli accertamenti delle Forze dell'Ordine sono stati anche supermercati e farmacie, al fine di scongiurare ogni tipo di assembramento.

In modo particolare, nel periodo pasquale i controlli si sono intensificati nelle zone di via Fiandri, via Rio Salse, via Chianca, via del Ruvinello, dove sono state emesse otto sanzioni amministrative per violazione delle misure anticontagio.

Al fine di contribuire ancor di più a rendere efficaci i provvedimenti restrittivi, la Polizia locale invita i cittadini a segnalare eventuali assembramenti al numero di cellulare 329/3191700 e non attraverso social o mail, perchè l'intervento per essere efficace deve essere immediato. Nel caso nessun operatore della Polizia Locale in servizio sia contattabile, sarà necessario chiamare il 112.