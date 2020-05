Fermato durante i controlli fornisce una falsa identità: era ricercato per droga

E' circa mezzogiorno di ieri quando la Polizia Municipale ferma uno straniero in Viale Ciro Menotti per un normale controllo anticontagio. L'uomo fornisce le proprie generalità, ma le informazioni non convincono i vigili, che chiamano la Polizia in supporto. Anche gli agenti della Volante nutrono gli stessi sospetti, e l'uomo viene portato in Questura per un rilevamento dattiloscopico, al fine di verificare la veridicità delle informazioni fornite.

Dai risultati di tale accertamento, emerge chiaramente la fondatezza delle loro perplessità: si trattava infatti di un 33enne nigeriano, con diversi precedenti per spaccio, resistenza e lesioni; con un ordine di carcerazione pendente a causa delle pene accumulate. Il criminale è stato arrestato, e condannato a scontare in carcere una pena di 6 mesi e 20 giorni.

Nel corso dei controlli qutidiani è scattata la denuncia anche per altri due uomini, incensurati. I due viaggiavano a bordo della propria autovettura lungo Via Morane, quando sono stati fermati da una volante della Polizia. Il loro atteggiamento nervoso e reticente -apparentemente immotivato- ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di sottoporre il veicolo a perquisizione. Trovati in possesso di 30g di marijuana e un bilancino, il 27enne italiano e il 37enne albanese sono stati entrambi denunciati a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.