Controlli antidroga, arrestato un pusher che spacciava nei parcheggi

Nei giorni scorsi la Squadra Mobile di Modena e la Polizia Municipale hanno messo in campo l'ennesima operazione congiunta contro lo spaccio di droga in città, che ha portato all'arresto di un arresto un cittadino italiano con precedenti specifici. In particolare, l’uomo aveva scelto come piazza di spaccio alcuni parcheggi adiacenti a supermercati o esercizi commerciali, al fine di eludere maggiormente eventuali controlli da parte della polizia mescolandosi al flusso comunque elavato di auto e persone.

Gli investigatori hanno predisposto un mirato servizio di osservazione e pedinamento che ha consentito di fermare l’indagato mentre era in attesa dei suoi potenziali acquirenti. Nella circostanza è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, già preconfezionate, per un peso di 4 grammi, mentre la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 25 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, nonché la somma di circa 1.200 euro in contanti quale provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato tratto in arresto e sottoposto al successivo giudizio per direttissima, a seguito del quale in giudice ha disposto la misura degli arresti domiciliari.

Nell’ambito dell'attività di contrasto allo spaccioi, anche grazie ad alcune segnalazioni giunte dai residenti nella zona adiacente alla stazione centrale, i poliziotti della Mobile nella serata di lunedì scorso hanno denunciato a piede libero un cittadino nigeriano, il quale aveva cercato di disfarsi di 7 dosi di cocaina. Nella stessa circostanza sono stati identificati altri quattro stranieri che stazionavano in zona, alcuni anche con precedenti specifici.