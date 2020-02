Carpi, mattinata di controlli antidroga nelle scuole con le unità cinofile

Questa mattina a Carpi diverse scuole superiori cittadine sono state meta di controlli mirati da parte delle forze dell'ordine, che hanno coinvolto L'Arma dei Carabinieri, il Commissariato di Polizia unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e la Polizia Municipale, con l'ausilio di una unità cinofila antidroga della Polizia di Stato e di quella dell'Arma.

I controlli, concordati con la dirigenza scolastica, hanno interessato diverse classi e sono stati estesi alle aree cortilive di pertinenza dei plessi scolastici.

Nel corso dell'attività agli studenti e al personale docente è stata illustrata la normativa in materia enunciata dal D.P.R. 309/90 e successive modifiche, in particolare gli artt. 73 e 75 relativi allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Al momento non sono stati resi noti eventuali ritrovamenti di sostanza stupefacente.