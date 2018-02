Controlli antidroga nelle scuole. Polizia sequestra 6 grammi di hashish alla CDR

Nella mattina di ieri è stata la Polizia di Stato ha ispezionato il Centro di Formazione Professionale - Città dei Ragazzi di via Tamburini e nelle sedi di via Ganaceto e via Sgarzeria del Liceo Artistico e dell'Istituto Professionale Venturi. I controlli antidroga, svolti dalla Squadra Mobile con l’ausilio di una unità cinofila di Bologna sia all’interno dei complessi scolastici sia nelle aree cortilive, hanno portato le forze dell'ordine a trovare sostanze stupefacenti.

Si tratta nello specifico di oltre 6 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, presso il Centro di Formazione Professionale di via Tamburini. La droga era già suddivisa in dosi, sequestrata a carico di ignoti, occultata in un cestino all’interno di una classe e dietro un muretto nell’area cortiliva dell’istituto scolastico.

Un minorenne italiano, frequentante il suddetto centro di formazione, è stato segnalato alla locale Prefettura in quanto trovato in possesso di una dosa di marijuana pari a 0,3 grammi, che custodiva all’interno di una tasca del proprio giubbotto. Le verifiche sono poi proseguite presso l’Istituto Venturi con esito negativo.