Blitz della Volante in zona stazione, un arresto e sequestri di droga

Nella giornata di ieri i poliziotti hanno organizzato un controllo a tappeto dell'area della stazione ferroviaria, ben nota per attività di spaccio e presenza di stranieri pregiudicati. Diversi equipaggi della Volante si sono disposti in modo strategico tra piazza Dante e le vie limitrofe, da viale Crispi a viale Mazzoni, in modo da presidiare l'intera zona precludendo eventuali vie di fuga ai malviventi. Di fronte a questo spiegamento di forze due stranieri hanno cercato di svicolare, imboccando un passaggio pedonale per sottrarsi al controllo, ma sono stati bloccati.

Uno dei due, un nigeriano di 28 anni e stato trovarlo in possesso di una singola dose di marijuana, quindi segnalato alla Prefettura come consumatore. Diverso è stato per il connazionale di 21 anni, più che noto alle forze dell'ordine di Modena per altri arresti e denunce: lo straniero, irregolare, aveva con sè diversi involucri di marijuana per quasi 40 grammi di peso ed è stato tratto in arresto.

Il prosieguo dei controlli ha permesso di identificare 102 persone, senza riscontrare particolari irregolarità. In viale Crispi, inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto una bicicletta nelle cui borse laterali erano nascosti altri 32 grammi di cannabis, sequestrati a carico di ignori.