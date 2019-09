Controlli sulle strade, ritirate cinque patenti per guida in stato di ebbrezza

Nell’ambito dei servizi coordinati di controllo del territorio le compagnie Carabinieri di Sassuolo e Pavullo hanno svolto una serie di accertamenti sulla circolazione stradale. Le pattuglie si sono disposte come di consueto lungo le principali arterie stradali del tettirorio montano e pedemontano di loro competenza.

Tra le sanzione elevate agli automobilisti spiccano in particolare quattro casi, che si sono tramutati anche in denunce penali come previsto dalla normativa sulla guida in stato di ebbrezza.

Un cittadino albanese di 41 anni è stato sorpreso a condurre la propria vettura con un tasso alcolemico di 1,44 lungo via Giardini (statale 12) nella zona di Querciagrossa di Pavullo. Tasso simile (1.40) per un 22enne fermato in via Fiori a Formigine.

Un cittadino ferrarese di 52 anni è stato invece denunciato a in Maranello con un tasso alcolemico di 1,60. Un cittadino Sassuolese ha fatto registrare 1,50 in via Stoccolma a Formigine, mentre un ragazzo di 20anni è stato fermato in via Vittorio Veneto a Sassuolo con un tasso di 1.35. Per tutti soggetti si è provveduto al ritiro della patente e verranno tutti denunciati per guida in stato di ebrezza