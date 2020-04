Porta "a spasso" il criceto al parco, multato per violazione delle ordinanze anticovid

“L’ho portato a prendere una boccata d’aria”: questa è stata la giustificazione di un uomo che ieri pomeriggio, in un parco cittadino, è stato fermato a Carpi dai carabinieri dopo essere stato sorpreso a passeggiare con un criceto rinchiuso in una gabbietta. “Ha bisogno di distrarsi, è diventato irascibile a stare in casa”, ha poi aggiunto.

La giustificazione, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente e così l’uomo è stato multato sia per aver violato il divieto di mobilità, sia per essere entrato all’interno di un parco, il cui accesso è stato inibito da apposita ordinanza comunale.

Il controllo rientta nell'attività anticontagio svolta dalal Compagnia Carabinieri di Carpi, che nei due giorni precedenti ha consentito di rilevale 36 violazioni, accertate nei comuni di Carpi, Campogalliano, Finale Emilia, San Felice sul Panaro, San Prospero e Mirandola.