Controlli anticovid, ben 12 posti di blocco dei Carabinieri per il 25 aprile

In questo weekend del 25 Aprile i Carabinieri di tutta la provinincia stanno eseguendo controlli alla circolazione e nelle aree abitate per verificare gli spostamenti delle persone. Ieri, in particolare, sono stati effettuati ben 12 posti di blocco nei centri abitati e lungo le principali arterie di scorrimento, dall'Appennino alla Bassa.

Nell’ambito del capoluogo e dei comuni limitrofi - Bomporto e Spilamberto - sono state rilevate 22 infrazioni. Nel carpigiano le multe comminate sono state 9 il giorno 24 aprile e 18 nella giornata di ieri. Qui molti casi hanno riguardato persone che passeggiavano all’interno dei parchi pubblici.Ieri le multe hanno riguardato i comuni di Carpi, Concordia, Nowi di Modena, Mirandola e San Felice sul Panaro.

I pattugliamenti di ieri nella zona di competenza della COmpagnia di Sassuolo hanno riguardato i comuni di Maranello, Formigine, Savignano sul Panaro, Sassuolo, Vignola, Fiorano e Marano. In questa area le infrazioni hanno coinvolto principalmente persone a bordo di autovetture o in giro in bicicletta.

I servizi in Appennino - peraltro ancora in corso - hanno portato a dover elevare 7 sanzioni amministrative, contestate a persone nei comuni di Pavullo Pievepelago e Montese. Anche in questo caso I trasgressori erano perlopiù in giro con le auto, ma non sono mancati alcuni casi nei quali i contravvenzionali erano a piedi a passeggiare.

I controlli stanno proseguendo anche in questa giornata domenicale.

