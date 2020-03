Controlli, ancora multe in provincia. E non mancano le denunce per droga

Nell’arco della giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno attuato un servizio coordinato a largo raggio, con l’impiego di 28 militari, delle Stazioni Carabinieri dislocate su tutto il territorio, al fine di verificare il rispetto dei divieti di mobilità imposti dai provvedimenti emessi in tema di contrasto alla diffusione del coronavirus.

I controlli sono stati svolti anche con l’ausilio, per il controllo dall’alto, di un elicottero del 13mo Elinucleo di Forlì, che già nelle prime ore del mattino aveva garantito la copertura aerea ad analoga operazione effettuata nella zona di Carpi e bassa modenese.

Nell'ambito dei pattugliamenti sono state 12 le persone trovate in difetto nella zona della montagna e 5 nel sassolese, delle quali una segnalata anche alla Prefettura per detenzione per uso personale di stupefacenti, poiché trovata in possesso di una dose di hashish. Anche a Vignola, un 37enne del luogo è stato controllato e sanzionato in circolazione con la propria autovettura senza un giustificato motivo. In macchina aveva un vasto campionario di sostanze stupefacenti: 59 gr. di hashish, 15 gr. di marijuana e una dose di cocaina.

Particolare anche la multa comminara ad un carpigiano di mezz'età che ieri, con comprensibile soddisfazione, si è visto revocare dal Tribunale di Modena la misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto. Probabilmente stanco di rimanere in casa, però, l’uomo ha salutato la moglie ed è andato a farsi un giro a bordo della sua bicicletta. Dopo qualche centinaio di metri, però, è stato fermato da una pattuglia di carabinieri i quali, dopo una breve verifica, lo hanno multato.