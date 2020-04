Multe per gli spostementi non necessari, ieri altree 33 sanzioni

I servizi svolti ieri in tutta la provincia da parte dei Carabinieri hanno visto complessivamente 33 persone multate per violazione delle norme di contenimento del virus. Ormai una costante. Ben 23 sazioni sono state elevate nella sola zona di Carpi e dei comuni limitrofi, delle quali 10 per spostamento all’interno dei comuni di residenza, 9 per essersi spostati al di fuori del comune di residenza, 3 per aver costituito assembramento ed 1 per violazione delle limitazioni alle attività di impresa o professionale.

n quest’ultimo caso, in particolare è stato contravvenzionato un commerciante che ha mantenuto aperto esercizio di vendita di ricambi per biciclette.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel sassolese, sono stati sanzionate 4 persone, in violazione della medesima normativa anticontagio: 1 a Formigine e 3a Savignano sul Panaro. Otto persone sono state multate nei comuni montani, tra Pavullo e Lama Mocogno.