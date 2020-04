Spostamenti fra i comuni e uscite senza necessità, ieri pomeriggio 23 persone multate

Nel pomeriggio di ieri, su tutto il territorio provinciale, i Carabinieri hanno sanzionato amministrativamente 23 persone che sono state sorprese in auto per spostamenti non necessari. Nei comuni montani sono state multate tre persone; a Sassuolo e comuni limitrofi sono state sanzionate sette persone, per lo più in giro con le proprie autovetture.

Nella bassa cinque persone sono state multate poiché in giro all’interno del proprio comune in assenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e altre quattro per essersi spostati fuori dal territorio di residenza. A Mirandola sono finiti nei guai anche due ventenni, sorpresi insieme all'aperto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In più, ieri notte, i militari del Radiomobile di Carpi, intorno alle ore 3:30 sono intervenuti in via Mulini per soccorrere una persona ed allontanarlo dalla strada. L’uomo, privo di documenti e in grave stato confusionale, è stato fermato a fatica e poi accompagnato in ospedale. Dagli accertamenti è risultato essere un 52enne della zona seguito dal Servizio Sanitario.