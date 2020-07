Controlli dei Carabinieri nel weekend, quattro i segnalati per possesso di droga

Controlli coordinati dei Carabinieri della Compagnia di Sassuolo sono stati effettuati nel fine settimana nei comuni di Sassuolo, Guiglia, Fiorano Modenese e Vignola, con particolare attenzione per i luoghi notoriamente frequentati da giovani.

Il servizio dell'Arma ha permesso di identificare e segnalare alla Prefettura quattro persone per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. E' stata così recuperata una dose di cocaina, una di marijuana e cinque gammi di hasish. Per uno dei quattro, è scattata anche la sanzione per guida in stato di ebbrezza: al momento del controllo infatti, si trovava alla guida della propria BMW con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge.