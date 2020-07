Anche i Carabinieri in viale Gramsci, posti di blocco e controlli nei negozi

Da ormai 48 ore consecutive le forze dell'ordine cittadine si stanno alternando in un controllo approfondito dell'area di viale Gramsci, al centro di brutti episodi di cronaca e di un fermento crescente da parte del Comitato dei residenti. Dopo Polizia di Stato e Municipale, ieri sera è iniziata l'operazione dei Carabinieri, che si è protratta anche nella mattinata di oggi.

L'attività è iniziata con veri e propri posti di blocco, per "filtrare" tutti i veicoli in stransito (nei pressi dell'R-Nord) e realizzare così un controllo più accurato di chi si sposta in zona. Sono state 52 le persone identificate e 35 i mezzi controllati: non sono emerse violazioni particolari, a parte la denuncia a carico di un cittadino nigeriano non in regola con le norme di soggiorno.

L’intervento è proseguito con l'appoggio dei Reparti specialistici dell’Arma, quali il NAS di Parma e il 5° Reggimento Mobile “Emilia Romagna” di Bologna. In particolare i NAS hanno realizzato alcune verifiche nei negozi del viale, due dei quali sono stati multati per inosservanza alle norme ministeriali per il contenimento dell’emergenza sanitaria e per carenze igienico-sanitarie, elevando sanzioni per un totale di 1.400 euro.