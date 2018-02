Controlli al Parco XXII Aprile. Due immigrati irregolari e marijuana nascosta nei muretti

Continuano i controlli del reparto cinofili dei Carabinieri presso le aree del Novi Sad e del parco XXII Aprile. Durante gli ultimi controlli sono stati identificati 2 stranieri, entrambi 24enni, senza documentazione e quindi non in regola per stare sul territorio italiano, perciò sono stati denunciati poiché contro le normative in tema immigrazione.

E' stato inoltre segnalato un nigeriano trovato in possesso di marijuana, altra marijuana è stata invece rivenuta, in controlli successivi, nascosta nel muretto di strada Attiraglio, divisa in tanti pezzettini da pochi grammi ciascuno, per un totale di 17 grammi, ad ora la denuncia è a carico di ignoti.