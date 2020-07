Cronaca Crocetta / Viale Antonio Gramsci

Viale Gramsci, quattro negozi chiusi per cinque giorni dopo i controlli dei Carabinieri

Chiusi per cinque giorni per aver violato le normative anticontagio, quattro esercizi commerciali di Viale Gramsci si aggiudicano anche sanzioni per illeciti che vanno dal lavoro nero all'installazione di telecamere non autorizzate