Carpi, controlli di polizia nei centri massaggi della città

Nella giornata di ieri, nell’ambito del Piano Provinciale di Controllo Integrato del Territorio, personale del Commissariato di Polizia di Carpi, in collaborazione con la locale Polizia Municipale, ha effettuato una attività di controllo a tappeto del territorio cittadino. Complessivamente sono state identificate 52 persone, di cui 18 di nazionalità straniere e controllati 15 veicoli. Per monitorare il flusso veicolare in entrata e in uscita dalla città, sono stati predisposti posti di controllo lungo le principali arterie stradali.

Nel corso della giornata sono state effettuate verifiche specifiche all’interno di quattro centri massaggio al fine di accertare le condizioni igieniche dei locali, i prodotti utilizzati e la regolarità dei contratti di lavoro del personale impiegato. Dodici le persone identificate, di cui 7 cittadini stranieri, tutti regolari sul territorio nazionale. Sono in corso ulteriori e più approfonditi accertamenti anche da parte dell’AUSL.

Gli agenti hanno infine effettuato controlli a nove soggetti sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza, alternative alla detenzione, e misure cautelari personali.