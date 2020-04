Controlli di Municipale ed Esercito in città, multati quattro amici al bar

Continuano sul territorio comunale i controlli per il rispetto delle disposizioni per il contenimento del Covid 19, destinati anche ad intensificarsi in vista delle festività, come indicato dalla Prefettura.

Nello scorso week end la Polizia locale di Modena, durante i controlli su alcune delle principali arterie stradali, è stata inoltre affiancata dai militari dell’esercito dell’operazione Strade sicure, i quali hanno anche utilizzato un drone. Sabato e domenica 18 e 19 aprile i controlli stradali effettuati da Polizia locale, insieme a Esercito e Polizia di Stato, si sono svolti sulla tangenziale Quasimodo all’altezza di via Galilei e in via Giardini all’altezza della Motorizzazione civile. Hanno riguardato 52 veicoli in transito e complessivamente 56 persone, di cui solo due sanzionate: un uomo diretto a Casinalbo e una coppia che ugualmente andava a far acquisti in un ipermercato molto lontano dalla propria abitazione.

Inoltre, sabato sera, verso le 20.30 gli operatori di Polizia locale, intervenuti sulla base di una segnalazione, hanno sanzionato quattro uomini, alcuni in età piuttosto avanzata, che bevevano birra e mangiavano cipollotti sotto il portico di via Biagi. I quattro amici, tutti residenti in zona avevano allestito il loro convivio seduti attorno al tavolino di un bar che osserva la chiusura, incuranti del divieto di assembramento.

I controlli sulle strade e nei parchi cittadini proseguiranno per tutta la settimana e vedranno impegnate durante ogni turno tre pattuglie della Polizia locale; in taluni giorni si svolgeranno con la modalità del posto di controllo stradale su grandi arterie e vedranno impegnati anche i militari dell’Esercito.