Controlli dei carabinieri, 15 persone denunciate ieri in provincia

Proseguono senza soluzione di continuità i servizi di controllo sull’osservanza dei provvedimenti dell’autorità in tema di contrasto alla diffusione del virus. I carabinieri presidiano incessantemente tutto il territorio provinciale, con posti di blocco effettuati anche insieme alla Polizia Municipale e ai militari dell’esercito impegnati nel programma ‘Strade Sicure’.

Nel pomeriggio di ieri e nel corso della nottata sono state controllate diverse persone a piedi o in auto: complessivamente 15 cittadini sono stati trovati non in regola con le disposizioni e conseguentemente denunciate per inosservanza del provvedimento dell’autorità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fra di loro anche due 21enni modenesi sono stati trovati in circolazione senza motivo e in possesso di modica quantità di marijuana, per cui per loro è scattata anche la segnalazione amministrativa per uso personale di droga. La restante quota di denunce rientra nel territorio della Compagnia di Carpi.