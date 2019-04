Controllo negli appartamenti dei richiedenti asilo, sequestrata marijuana e denunciato un 37enne

Nell’ambito del Controllo Integrato del Territorio, nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di P.S. di Carpi e gli uomini della locale Polizia Municipale hanno effettuato verifiche all’interno di diverse abitazioni dove sono ospitati cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Si tratta dei cosiddetti CAS, i centri di accoglienza diffusa in cui le cooperative alloggiano gli stranieri in attesa del pronunciamento sulla richiesta di asilo.

In uno degli appartamenti un cittadino senegalese di 30 anni è stato trovato in possesso di 1,2 grammi di marijauana, una dose considerata per uso personale che si è tradotto in una segnalazione all Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

Pen diversa invece la posizione di un cittadino nigeriano, di anni 37, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria in quanto trovato in possesso di complessivi 63,2 grammi di marijuana, chiaramente destinati allo spaccio. Lo straniero è stato, altresì, segnalato alla Prefettura per la revoca della misura di accoglienza.