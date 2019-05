Sassuolo, ripartono i controlli sui pullman delle gite scolastiche

Anche per quest’anno la Polizia Municipale di Sassuolo, in accordo con i vari direttori scolastici, sta svolgendo numerosi controlli sui mezzi in partenza per le gite scolastiche e sull’idoneità alla guida dei vari autisti.

Aprile e Maggio, infatti, notoriamente sono i mesi in cui i vari istituti scolastici hanno in programma la gita annuale. Ciò comporta che studenti ed insegnanti si debbano affidare a ditte di noleggio per il raggiungimento delle diverse mete.

Oltre alle verifiche documentali di rito i conducenti vengono sottoposti ad alcoltest e vengono controllati i dispositivi di sicurezza. È chiaro che gli agenti non hanno la possibilità di verificare le parti meccaniche ma un buon controllo sull’usura degli pneumatici, sulla funzionalità dei portelloni di uscita e sulla fanaleria risulta fondamentale. È importante ricordare che i pullman, così come gli altri veicoli adibiti al trasporto di 9 e più persone, hanno l’obbligo di sottoporsi a revisione annuale intesa ad accertare il permanere delle condizioni riguardanti la sicurezza per la circolazione oltre alla silenziosità e alla limitazione delle emissioni inquinanti.

Si tratta di una campagna di sensibilizzazione già apprezzata negli scorsi anni dai docenti dai genitori ma anche dalle stesse ditte di autonoleggio.

Questa settimana sono stati 6 i veicoli ed i conducenti controllati che hanno effettuato il trasporto di circa 200 persone tra ragazzi ed insegnanti. I controlli fanno parte di un progetto condiviso tra la Polizia Municipale e la Pubblica Istruzione Comunale nel rispetto del più ampio Protocollo d'intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell'Interno e le polizie stradali, nell'ambito delle iniziative dirette ad accrescere i livelli di sicurezza stradale.

Gallery