Notte di Halloween, sette le multe per guida in stato di ebbrezza

Lo scherzetto di Halloween? Se lo sono fatti i sette automobilisti che nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre si sono messi alla guida dopo aver bevuto alcolici e, fermati durante i controlli realizzati dalla Polizia municipale di Modena, si sono visti ritirare la patente per guida in stato di ebbrezza. Tra di loro anche un neopatentato e ben quattro persone (due donne e due uomini) i cui livelli raggiunti con l’etilometro hanno determinato anche conseguenze penali.

I controlli si sono svolti, a cura delle unità di Pronto intervento e di Polizia stradale, in due zone vicine a locali pubblici: a Baggiovara tra l’1 di notte e le 3.40, in via Argiolas dalle 3,50 alle 5.15 del mattino. Nonostante la pioggia battente, sono stati controllati complessivamente 150 veicoli con pretest qualitativo; una decina di automobilisti hanno poi fatto la prova dell’etilometro, per sette dei quali ha dato esito positivo.

A Baggiovara un uomo di 49 anni aveva il tasso alcolico a 0,89 g/l, una donna di 33 anni a 1,47, quasi tre volte il limite di 0,5 previsto dal Codice della strada che individua tra 0,5 e 0,8 la prima fascia con sanzione amministrativa; da 0,81 a 1,5 la seconda fascia che già prevede sanzioni penali, ancora più gravi se si supera il limite di 1,5.

Per chi si colloca in seconda fascia sarà l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare la sanzione penale ed eventuali sanzioni accessorie, la detrazione dei punti e la durata della sospensione della patente da uno a due anni. L'ammenda potrà anche essere aumentata da un terzo alla metà, in quanto il reato è stato commesso nelle ore notturne.

Sempre a Baggiovara fermato anche un neopatentato, un ragazzo di Sassuolo di 19 anni, con un tasso alcolico di 0,66 quando avrebbe dovuto essere pari a 0.

Anche in via Argiolas due automobilisti erano in fascia penale: una donna di 31 anni aveva il tasso alcolico a 0,94, un carpigiano di 64 anni è arrivato a 0,87. Mentre una donna di 29 anni è stata fermata con il tasso alcolico a 0,78 e un uomo di 27 anni di 0,80, proprio il limite della fascia amministrativa.