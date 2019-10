Controlli ai camion in transito, sanzioni a raffica dalla Bassa alla pedemontana

Proseguono a Formigine dopo il mese di settembre le attività di controllo dei mezzi pesanti da parte della Polizia Locale in collaborazione con il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’interno della campagna annuale del Ministero. Nella giornata di giovedì 24 ottobre gli agenti formiginesi hanno effettuato controlli su 15 veicoli: dalle verifiche sono emerse numerose irregolarità che hanno portato all’accertamento di 27 sanzioni legate al superamento dei limiti di velocità, al mancato rispetto delle ore di guida e riposo, alle inefficienze dei veicoli quali la mancanza della revisione, l'usura eccessiva dei battistrada e il non funzionamento di luci e dispositivi per la sicurezza.

Su 15 controlli, 14 hanno riguardato veicoli stranieri, in accordo con la speciale attenzione rivolta dalla campagna ministeriale verso il controllo dei mezzi pesanti esteri, a testimonianza dell’impegno della Polizia Locale verso il rispetto della legalità e della concorrenza sleale con i vettori italiani. Fra questi un veicolo di nazionalità russa - con conducente di medesima nazionalità - è risultato privo delle prescritte autorizzazioni e pertanto abusivo sul territorio nazionale: il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo della durata di tre mesi e ad una sanzione di 4.130€ per la violazione.

Anche la Polizia Municipale Unione Comuni Modenesi Area Nord, a Camposanto in Via Marconi nei pressi del cavalcavia della ferrovia, ha effettuato un controllo mirato con l’impiego di quattro pattuglie con nove agenti, in collaborazione con i tecnici della motorizzazione Civile e mediante l’utilizzo del centro mobile di revisione della stessa motorizzazione civile; un mezzo eccezionale su cui può essere posizionato qualsiasi veicolo per un controllo immediato a 360 gradi.

Controllati 22 camion di cui 12 esteri e redatti 18 verbali per un totale di euro 2.400 di sanzioni. Quattordici verbali sono stati redatti a carico degli autisti per violazioni dei dispositivi di equipaggiamento (fanali non funzionanti, pneumatici lisci, gas di scarico non a norma e sistema frenante non del tutto efficiente). Tre verbali per mancato rispetto dei tempi di riposo o di guida con decurtazione di nove punti della patente di guida professionale CQC sono stati redatti a carico di autisti esteri precisamente un ucraino, un lituano e un francese che hanno dovuto pagare immediatamente in contanti euro 900,00 per poter riprendere il viaggio. Per finire un autista è stato sorpreso a guidare con la patente di guida professionale scaduta di validità, pertanto sanzione di euro 168,00 e ritiro della patente.