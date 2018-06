Controlli sui camion in transito, nel distretto ceramico 21 sanzioni per 12 mezzi

Proseguono i controlli della Polizia Municipale, in collaborazione con la Motorizzazione Civile, sui mezzi pesanti circolanti in città. I controlli sono eseguiti in collaborazione con i funzionari della Motorizzazione Civile per poter valutare a fondo l’efficienza dei tanti mezzi pesanti che quotidianamente circolano sulle strade cittadine, per garantire quindi la sicurezza degli automobilisti ed il rispetto nella leale concorrenza tra le ditte di autotrasporto.

Le due pattuglie di Agenti della Municipale in servizio fino alle ore 17 di ieri pomeriggio hanno controllato, in tutto, 12 tra autotreni e autoarticolati comminando 21 verbali amministrativi.

15 sanzioni sono state comminate in base all’art. 79 del codice della strada che regola l’efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi; due in base all’art.46 della legge 298/74 che punisce il trasporto di cose con veicoli sprovvisti di autorizzazioni conto terzi o licenza conto proprio, oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o autorizzazione; una per eccesso di velocità (art.142 codice della strada), una relativa all’art.19 della legge 727/78 relativa al cronotachigrafo.