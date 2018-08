Camion fuorilegge, a Sassuolo 31 sanzioni su 15 mezzi

Continuano i controlli della Polizia Municipale di Sassuolo sui mezzi pesanti che circolano in città, per garantire la sicurezza stradale e contrastare il fenomeno della concorrenza sleale tra ditte di autotrasporto. I controlli, svolti nell’intera giornata di mercoledì 8 agosto, hanno coinvolto otto agenti della Municipale, quattro la mattina ed altrettanti il pomeriggio, ma soprattutto il personale tecnico della Motorizzazione Civile.

Quindici sono stati i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate controllati durante il servizio di cui 5 dediti al trasporto internazionale e dieci nazionale. In totale sono state accertate 31 violazioni; di particolare evidenza sono state riscontrate due infrazioni all'art.164, ovvero per irregolare sistemazione del carico, inoltre particolare attenzione è stata applicata al controllo di due mezzi in trasporto merci pericolose (ADR), a seguito del recente incidente avvenuto sulla A14 nel raccordo di Bologna.

Il controllo è stato posto in modo molto rigoroso ai dispositivi di equipaggiamento obbligatori individuali, ai dispositivi di equipaggiamento obbligatori per il veicolo (estintori, antifurto, divieto di fumo ecc), alla lista di controllo, alle etichette di pericolo ed in modo generale a tutto il veicolo. Uno di questi è risultato regolare, mentre all'altro sono state contestate n.2 violazioni di lieve entità, ovvero sull'errata commutazione del cronotachigrafo digitale (art.19 L.727/78).