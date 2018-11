Alcol a volante, droga e bivacchi: i controlli dei Carabinieri a Carpi

Nell’arco della nottata di ieri la Compagnia Carabinieri di Carpi ha eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, impiegando oltre 25 militari ed una unità cinofila. COme accade con ormai sempre maggiore frequenza, sono stati istituiti posti di blocco in varie punti della città, filtando i veicoli in transito e arrivando così a controllare ben 300 persone.

Nel complesso sono state denunciate alla Procura di Modena quattro persone per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici di 2.40, 2,94, 2.17 e 1,99 g/l. Un'altra persona è stata denunciata per detenzione di cocaina e hashish, la prima in una dose di 5 grammi nascosta nel retto e l'altro per complessivi 10 grammi trovati nella biancheria intima.

I pattugliamenti del centro storico hanno portato alla sanzione amministrativa per sette giovani sorpresi a bivaccare nei pressi del duomo alle ore 3.30 utilizzando uno stereo bluetooth per ascoltare musica ad alto volume. Per loro una multa complessiva di 350 euro.