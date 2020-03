Controlli dei Carabinieri, 12 sanzioni tra la Bassa e l'Appennino

Proseguono i controlli sul rispetto dei provvedimenti in tema di contenimento del virus. Nell’arco del pomeriggio di ieri i carabinieri del Comando provinciale di Modena, nelle varie articolazioni presenti sul territorio, hanno sanzionato alcune persone sorprese in giro senza un valido motivo.

Le multe sono avvenute sia nel territorio carpigiano, con tre persone sanzionate a Carpi e altre due in serata a Novi di Modena. Nel pavullese, i militari del Radiomobile hanno comminato tre sanzioni sanzioni a Pavullo, tra via Puccini e via Giardini.

Sempre in Appennino, lee stazioni di un Lama Mocogno, Zocca, Frassinoro e la stessa Stazione di Pavullo, hanno sanzionato quattro persone sorprese in giro sia a piedi che in autovettura. ricordiamo che l'importo della multa è variabile a seconda delle circostanze e può raggiungere secondo le ultime disposioni del Governo un massimo di 3.000 euro.