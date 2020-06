Sassuolo. Un altro weekend di controlli (e multe) nei parchi e lungo le strade

Nuova notte di controlli sul territorio, quella tra sabato 27 e domenica 28 giugno, da parte della Polizia Municipale di Sassuolo che, in continuità con i servizi notturni effettuati nelle scorse settimane, fino alle ore 3 di domenica mattina ha vigilato su locali pubblici e parchi per verificare il rispetto del regolamento di polizia urbana e delle norme anti covid-19; oltre che sulle strade cittadine.

Complice il primo week end estivo, con i conseguenti spostamenti verso le località marittime i controlli nei locali del centro volti a scongiurare gli assembramenti non hanno dato esiti particolari. Tre sono stati i controlli effettuati presso bar e ristoranti limitrofi al centro: nessuna violazione è stata contestata.

Vari controlli nei parchi: nel parco di viottolo del Lavatoio di Braida sono stati notificati due verbali di contestazione violazione amministrative Regolamento polizia Urbana; così come nella zona di piazza Falcone e Borsellino (due violazioni accertate).

Dalle ore 01 alle ore 2,45 le pattuglie hanno effettuato controlli relativi al Codice della Strada in via Radici in Monte: sono stati controllati 30 autoveicoli e rilevate 3 violazioni, due per dispositivi non a norma ed uno per mancanza documentazione al seguito.

10, infine, le violazioni al codice della strada (eccesso di velocità) rilevate tramite l’utilizzo dello scout- speed.