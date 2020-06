Controlli a Carpi, ancora multe per i giovani che consumano alcol al parco

Continuano a Carpi i controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme anti-contagio da Covid-19 nei luoghi di ritrovo dei giovani carpigiani e del divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minorenni. Nella serata di ieri personale del Commissariato di Polizia di Carpi ha coordinato nuovi servizi a cui hanno preso parte cinque equipaggi della Polizia di Stato e due della Polizia Locale, sia in abiti borghesi sia in divisa.

Sono stati controllati 76 veicoli, identificate 149 persone, di cui 21 con precedenti di Polizia.11 i locali pubblici sottoposti a verifiche, estese agli avventori. Nel corso della serata sono stati predisposti anche 8 posti di controllo, lungo le arterie principali.

Personale del Commissariato, nel corso di un controllo presso un esercizio commerciale, ha sequestrato un coltello a serramanico trovato in possesso ad un giovane pluripregiuducato, il quale è stato denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

La Polizia Locale ha elevato quattro sanzioni amministrative nei confronti di altrettanti ragazzi, che avevano violato il regolamento di polizia urbana bevendo alcolici nei parchi pubblici dopo le ore 20.00.