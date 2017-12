Castelfranco, impegno intensificato fra Vignola e Capodanno

La Polizia Municipale garantirà una costante presenza di agenti sul territorio comunale nei giorni delle prossime festività. Oltre alle attività di pronto intervento, sarà predisposto un articolato servizio di controllo del territorio rivolto prevalentemente alla sicurezza stradale e sarà mantenuto il pattugliamento nei centri abitati per garantire sempre un adeguato livello di sicurezza urbana in un periodo nel quale molte abitazioni private rimangono vuote per l’assenza dei proprietari che sono in vacanza. Inoltre, una particolare attenzione sarà rivolta alla tutela della quiete pubblica, nonché al controllo dei corretti comportamenti all’interno delle aree verdi.

Nell’imminenza dei festeggiamenti per la fine dell’anno e l’inizio del nuovo anno, l’Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia, pur non adottando provvedimenti specifici a limitazione dell’uso di materiale pirotecnico, invita la cittadinanza a farne un uso responsabile, moderato ed intelligente e ad osservare comportamenti sobri al fine di evitare che un momento di gioia possa avere conseguenze negative dal punto di vista della sicurezza e dell’incolumità di persone, animali e cose. Un invito inoltre all’acquisto di prodotti regolari presso rivenditori di fiducia e a vigilare soprattutto sul loro utilizzo da parte dei minorenni, ricordando che vi sono norme generali di comportamento sull’uso degli spazi pubblici e specifiche in materia di prodotti pirotecnici. La Polizia Municipale sta effettuando una serie di controlli al fine di contrastare la vendita abusiva di fuochi artificiali.

Infine, la Polizia Municipale continua a richiamare l’attenzione della cittadinanza sui ricorrenti fenomeni delle truffe cosiddette domiciliari rivolte prevalentemente alle fasce più deboli della popolazione, in particolare alle persone anziane. “E’ di primaria importanza - spiega il Comandante Cesare Augusto Dinapoli - raccomandare a tutti di non consentire l’accesso alla propria abitazione a persone sconosciute anche se vestono un’uniforme o indumenti che le rassomigliano (ad esempio quelle degli operatori di servizi pubblici come gas, acqua, rete elettrica e simili). E’ opportuno anche controllare sempre con una semplice telefonata da quale servizio sono stati inviate le persone che si annunciano alla porta e per quali motivi. Senza rassicurazioni, non si deve aprire la porta per nessun motivo. Per qualsiasi problema e per chiarimenti, si consiglia di chiamare con la massima tempestività le Forze di Polizia”.

La Polizia Municipale di Castelfranco Emilia risponde al numero 348 8003886.