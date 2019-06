Mercato coperto, controllo dei Nas ai banchi del pesce dell'Albinelli

“Non è un caso che già da diversi mesi il Comune e il Consorzio del Mercato Albinelli abbiano avviato un percorso per continuare ad assicurare la vendita del pesce fresco nel mercato, fornendo le più ampie garanzie possibili ai consumatori rispetto alla sicurezza alimentare e alla fruibilità degli ambienti da parte dei cittadini e dei turisti”.

È il commento di Ludovica Carla Ferrari, assessora ad Attività produttive, Turismo e promozione della città, alle notizie relative all’intervento dei Nas al Mercato di via Albinelli e alle sanzioni comminate ai venditori di pesce. Ieri mattina, infatti, i militari specializzati nelle verifiche alimentari hanno eseguito un controllo approfondito sulle tre pescherie, dai quali sarebbero emerse alcune irregolarità, ma nulla di particolarmente grave che abbia prodotto la chiusura delle attività.

“Non abbiamo ancora potuto approfondire le questioni specifiche rilevate dai Nas e dall’Asl – precisa Ferrari – ma proprio per evitare questo tipo di situazioni nei mesi scorsi abbiamo modificato il regolamento del mercato per consentire di collocare i banchi in altri punti della struttura, superando la vendita del pesce fresco su banchi aperti di marmo e passare alla vendita con banchi frigo, sicuri e protetti. Il progetto, per il quale il Comune si è impegnato con un sostegno economico adeguato a fare fronte alle spese degli operatori, si propone quindi un miglioramento nel rispetto delle norme igienico sanitarie, offrendo maggiori garanzie di tutela della salute dei cittadini".

Una scelta che aveva destato qualche perplessità, ma che pare l'unica percorribile. "L’iniziativa – aggiunge l’assessora – rientra nell’impegno per la riqualificazione del mercato sul quale il Comune ha realizzato investimenti importanti negli ultimi anni con l’obiettivo di introdurre anche soluzioni innovative, come le attività di somministrazione, che consentano il rilancio economico di tutto il complesso”.