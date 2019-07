Controlli nei primi giorni di esodo estivo, a Modena 776 multe in quattro giorni

Massima attenzione della Prefettura, delle Forze di polizia e delle Polizie Municipali per prevenire gli incidenti stradali. Qusto l'obiettivo dei controlli straordinari sulla viabilità prima dell’esodo estivo disposti a seguito della riunione dell’Osservatorio per la sicurezza stradale in Prefettura dello scorso 9 luglio. Sono state attuate fino ad ora quattro giornate straordinarie di sorveglianza e controllo della circolazione stradale che hanno impegnato in forma coordinata pattuglie della Questura, dei Carabinieri, della Polizia Stradale e di tutte le Polizie Municipali della provincia. In particolare:

Martedì 16 luglio si è proceduto al controllo sul mancato utilizzo dei dispositivi di protezione passiva (casco, cinture di sicurezza, seggiolini per bambini) e controllo sull’utilizzo di apparecchi telefonici durante la guida (smartphone, tablet, ecc.), con 120 pattuglie schierate. Sabato 20 luglio il focus è invece stato sul rispetto dei limiti di velocità con riferimento al flusso di veicoli diretto verso le località di villeggiatura e sulle strade di montagna.

Si è replicato martedì 23 luglio, mettendo ancora nel mirino cinture e telfonini, per poi didicare la giornata (e serata) di sabato 27 luglio: al controllo sulle condizioni psicofisiche dei conducenti in riferimento all’accertamento del tasso di alcolemia e all’uso di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono state ben 466 le pattuglie impegnate (si intendono i turni sulle 24 ore): gli agenti e i militari hanno fermato 4.035 veicoli e controllato 5.555 persone. Dalle verifiche sono emerse 776 violazioni al codice della strada, vale a dire che circa un automobilista su cinque è stato multato per diverse ragioni. I casi di mancato uso delle cinture di sicurezza sono stati 260, mentre 69 sono stati quelli di guida con il telefonino. Superati i limiti di velocità in 122 occasioni (occorre uno strumento per accertare la violazione), mentre 9 sono stati i guidatori sorpresi in stato di ebbrezza o sotto l'uso di droghe.

La Polizia Stradale di Modena, inoltre, nel quadro delle campagne nazionali di controllo straordinario, ha effettuato nel mese di luglio mirate verifiche sia in ambito autostradale che sulla viabilità ordinaria. Il controllo dei mezzi di autotrasporto di merci: 78 pattuglie impiegate, 129 mezzi controllati e 70 violazioni contestate; controllo dei mezzi di trasporto collettivo di persone: 29 pattuglie impiegate, 36 mezzi controllati e 22 violazioni contestate; controllo sullo stato psicofisico dei conducenti: 94 pattuglie impiegate, 391 mezzi controllati e 1 violazione contestata con confisca di un motociclo.