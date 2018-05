Sassuolo, controlli notturni nella Municipale nei parchi e sulle strade

Undici persone identificate, sei verbali elevati di cui due per patenti scadute, quindi ritirate: è questo il bilancio del controllo notturno effettuato dalle ore 22 di ieri alle ore 4 di questa mattina dagli agenti della Polizia Municipale di Sassuolo.

Le 11 persone sono state identificate all’interno dei sedici parchi cittadini controllati dagli agenti nel corso del turno notturno: parco Ducale, Arcobaleno, Amico, Vistarino, Le Querce, via dei Bersaglieri, Albero d' Oro, San Michele, ex Edilcarani, Somada, Tassi, viottolo del Lavatoio, Folletti, Collegio Vecchio, Bimbi Allegri (in via Boccaccio) e via Crispi.

All' interno del Parco Arcobaleno "Fossetta" è stata rinvenuta una bicicletta presumibilmente oggetto di furto, presa in consegna dagli agenti che, successivamente, dall’una alle 4 hanno svolto un servizio di pattuglia stradale.

Durante il servizio sono stati controllati 50 veicoli: 6 sono i verbali elevati, tra i quali il ritiro di 2 patenti scadute.