I Nas nelle piscine di Carpi e della Bassa, riprendono i controlli

Sono in corso, da parte dei Carabinieri di Carpi e di quelli del NAS di Parma, diverse attività di controllo della qualità dell’acqua delle piscine della zona di competenza della Compagnia di Carpi, che si estende dalla città dei Pio a tutta la Bassa. La campagna di controllo degli impianti è iniziata ieri mattina con il controllo di due piscine e proseguirà nei giorni a venire: obiettivo sono sia la verifica igienico sanitaria, impiantistica e documentale delle strutture, sia l’analisi dell’acqua.

Saranno verificati il corretto funzionamento degli impianti di aspirazione, di ricircolo e di depurazione dell’acqua, il possesso dei requisiti per l’attività di salvataggio, di primo soccorso e di somministrazione di alimenti e bevande, la situazione igienico-sanitaria generale ed impiantistica ed il possesso documentale richiesto dalla normativa vigente.

Fari puntati ovviamente sui risultati delle analisi chimico, fisiche e microbiologiche. Già negli scorsi anni erano state rilevate leggere violazioni che avavno costretto i gestori degli aimpianti ad intervenire per garantire un trattamento più attento dell'acqua, nella quale si rivesano migliaia e migliaia di persone e che richiede qundi la massima attenzione per scongiurare problemi per la salute.