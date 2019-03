Controllo Integrato del Territorio, i numeri dell'operazione di Polizia di ieri

Nella giornata di ieri, nell’ambito del “Controllo Integrato del Territorio”, personale della Squadra Volante, della Squadra Amministrativa e della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Modena, coadiuvato dalla locale Sezione della Polizia Stradale, dal Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e da una unità cinofila di Bologna, ha effettuato una capillare attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori, all’immigrazione clandestina e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono state interessate dai controlli diverse zone della città, con particolare attenzione ai parchi cittadini. All’interno del Parco Ducale, nascosti tra i cespugli, sono stati rinvenuti 16,3 grammi di hashish, sequestrati a carico di ignoti. Gli agenti hanno identificato 134 persone, di cui 39 straniere e controllati 1381 veicoli, anche con l’utilizzo del sistema “Mercurio”. Tre soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per inosservanza delle norme sugli stranieri.

Sono stati, inoltre, sottoposti a verifiche, estese agli avventori, quattro esercizi commerciali, di cui tre sale slot e un bar. Nei confronti dei gestori di due sale scommesse sono in corso le procedure per l’irrogazione della sanzione per violazione degli orari di gioco.

Personale della Divisione Polizia Anticrimine ha effettuato controlli a otto soggetti sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza, alternative alla detenzione, e misure cautelari personali. Accertamenti sono stati eseguiti anche dalla Polizia Stradale all’interno di un autosalone e di un rivenditore di pneumatici, dove sono state controllate 27 autovetture. Non sono state rilevate irregolarità.