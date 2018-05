Città passata al setaccio per prevenire i furti, è l'Action Day delle forze dell'ordine

Al fine di rendere sempre più incisiva l’azione di prevenzione e di contrasto del fenomeno dei furti, il Ministero dell’Interno ha ritenuto opportuno realizzare un Action Day, una giornata dedicata alla lotta dei furti in abitazione. In sede di riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Modena, svoltosi il 15 maggio scorso, sono stati concordati i dettagli delle fasi esecutive del servizio straordinario da attuarsi nella giornata odierna, con il concorso di tutte le Forze di polizia, delle Polizie locali e con il supporto della Guardia di Finanza per l’attività di specifica competenza in ambito economico-finanziario.

È stato effettuato un attento monitoraggio degli "hot spot", ovvero dei luoghi dve tale fenomeno è maggiormente significativo, delle vie di trasporto nonché dei luoghi dove potrebbe essere ricettato il provento del furto. L’Action Day è stata preceduta da un tavolo tecnico tenutosi in Questura, al quale hanno partecipato Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e le Polizie Municipali di Modena, Sassuolo, dell’Unione Terre d’Argine e dell’Unione Area Nord, in cui sono state tracciate le linee operative per l’esecuzione dei servizi, coordinati dalla Polizia di Stato, su tutto il territorio interessato.

È in atto da questa mattina il servizio straordinario che vedrà impegnate per tale attività tutte le Forze dell’Ordine nel corso dell’intera giornata. Per quanto riguarda la Polizia di Stato sarà impiegato personale della Squadra Volante, della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine nonché delle pattuglie della Polizia Stradale per i servizi di controllo presso i caselli autostradali e del Posto Polfer per le verifiche in ambito ferroviario.

L’Action Day prevede anche una specifica attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini che si concretizzerà nei prossimi giorni attraverso la distribuzione nei centri di aggregazione di un vademecum in cui verranno forniti validi suggerimenti da adottare in via di autotutela per prevenire tali reati o minimizzarne i danni.