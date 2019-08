Carpi, ancora una giornata di controlli nei negozi e negli appartamenti occupati da stranieri

Nella giornata di ieri il personale del Commissariato di Polizia di Carpi ha effettuato un servizio di controllo del territorio. Sono stati controllati cinque parchi cittadini, la stazione Ferroviaria e quella delle autocorriere. Verifiche anche all’interno di tre esercizi pubblici, dove non sono state rilevate irregolarità amministrative. Nel complesso 69 le persone identificate, di cui 52 di nazionalità straniera.

Con l’ausilio della Polizia Municipale sono stati eseguiti accertamenti in quattro appartamenti affittati a cittadini stranieri, nei quali era stata segnalata la presenza di occupanti non in regola con le norme in materia di immigrazione. Nel corso del servizio sono state identificate 20 persone, tutte titolari di permesso di soggiorno e quindi regolari.

Gli agenti hanno anche effettuato controlli a otto soggetti sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza, alternative alla detenzione, e misure cautelari personali.