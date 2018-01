Carpi, controlli di polizia anche negli alloggi dei richiedenti asilo

Proseguono anche a Carpi i controlli straordinari del territorio finalizzati alla repressione e alla prevenzione dei reati predatori. Nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, hanno identificato 71 persone, di cui 30 cittadini stranieri e controllato 30 autoveicoli.

Sono stati effettuati anche diversi posti di controllo lungo le arterie principali in ingresso e in uscita dalla città. Ci si è avvalsi del sistema “Mercurio” per il rilevamento delle targhe dei veicoli in sosta e in movimento, che ne permette l’immediata comparazione con quelle segnalate nella banca dati interforze.

Ulteriori verifiche hanno interessato il campo nomadi di Cortile, i profughi inseriti nel progetto di accoglienza “Mare Nostrum” e “Triton” e gli avventori di alcune sale scommesse. Non sono però emerse criticità particolari.

Sempre personale del Commissariato di di Carpi ha denunciato in stato di libertà una coppia di originaria della provincia di Savona, responsabile di una truffa on-line ai danni di un cittadino carpigiano, il quale attraverso un portale web di annunci gratuiti aveva effettuato un bonifico di 180 euro per l’acquisto di una borsa da donna Louis Vuitton, senza che la stessa gli venisse recapitata. La Polizia di Stato mette in guardia gli utenti della Rete da questo genere di truffe. Spesso, infatti, una compravendita particolarmente vantaggiosa per l’acquirente nasconde un’insidia: prodotti contraffatti, con difetti di fabbricazione o addirittura il mancato recapito della merce.