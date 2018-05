Weekend di controlli massicci, otto persone denunciate dalla Volante

Nel weekend appena trascorso, la Squadra Volante a messo in atto un massiccio di controllo del territorio h24. Complessivamente sono stati fermati 78 veicoli ed identificate 213 persone, di cui 56 stranieri, denunciandone 8 in stato di libertà per vari reati. In particolare, due ragazze rumene di 21 e 36 anni dedite alla prostituzione in zona Tempio, sono state accompagnate in Questura per accertamenti, al termine dei quali sono state deferite in quanto inottemperanti al Divieto di Ritorno nel Comune di Modena. Si tratta di due "vecchie conoscenze", più volte sanzionate nella stessa zona.

Altri due soggetti, entrambi marocchini, di 34 e 45 anni, sono stati denunciati in quanto nel corso di un controllo, sono risultati sprovvisti di documenti di riconoscimento.

Una donna italiana di 30 anni, che ha cercato di asportare dal supermercato ExtraCoop del Centro Commerciale GrandEmilia generi alimentari per un importo di 60 euro senza pagarne il corrispettivo, è stata invece denunciata in stato di libertà per il reato di tentato furto.

Infine, gli agenti hanno deferito per insolvenza fraudolenta un 39enne originario di Napoli, il quale dopo aver consumato diverse pietanze presso il ristorante RoadHouse di via Ramelli, ha tentato di allontanarsi senza pagare il conto.