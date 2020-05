Mercato di Vignola, multato un venditore che non forniva guanti ai clienti

Si è tenuto questa mattina il primo mercato ambulante settimanale di Vignola della fase post-lockdown. Steward dedicati e agenti della Polizia Locale hanno garantito che tutto si svolgesse regolarmente, evitando assembramenti e verificando che tutti gli avventori fossero muniti di mascherina.

Dai controlli effettuati, è emerso che un venditore di abbigliamento 47enne, non stesse rispettando il decreto per la prevenzione della diffusione del Coronavirus e il relativo protocollo redatto dalla Regione Emilia Romagna, secondo il quale per i commercianti di abbigliamento devono fornire guanti monouso ai clienti intenzionati a toccare la merce. Per questo motivo, l'uomo è stato sanzionato con una multa di 280 euro e un giorno di sospensione dall'attività.

A parte questo singolo caso, le normative sono state rispettate e il mercato si è svolto in piena tranquillità.