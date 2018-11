Controlli della Polizia, sequestrata la droga nascosta negli alberi del parco Pertini

Anche ieri si è svolto il servizio integrato di controllo del territorio, organizzato dalla Questura di Modena ormai più volte a settimana. I controlli hanno interessato prevalentemente le zone di viale Gramsci, dell’Errenord, Parco Pertini, Parco XXII Aprile e della Stazione Ferroviaria. L’attività ha permesso di identificare complessivamente 124 persone, di cui 42 di nazionalità straniera, controllare 54 veicoli ed effettuare verifiche estese agli avventori in 2 esercizi commerciali, un bar ed una sala scommesse.

Durante le verifiche svolte all’interno del Parco Pertini, il cane della Polizia di Stato ha indirizzato il suo conduttore su due diversi alberi ai quali erano stati praticati dei fori nei tronchi. Tale indicazione ha permesso di rinvenire e sequestrare a carico di ignoti della sostanza stupefacente: 2 sacchetti in plastica termosaldati contenenti 54,80 grammi di marijuana e 4 involucri contenenti complessivamente 1,10 grammi di eroina, già confezionata in dosi pronte per la vendita.