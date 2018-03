Nuovi controlli della Polizia Municipale nei parchi di Sassuolo

Sono iniziati questa mattina, in borghese ed a campione, i controlli della Polizia Municipale nei parchi cittadini ed in centro volti a controllare il rispetto delle normative relative all’accompagnamento dei cani.

Nella mattinata di oggi sono state comminate tre diffide amministrative per cani liberi, senza guinzaglio, e per deiezioni abbandonate nei parchi. I controlli della Municipale proseguiranno anche nei prossimi giorni, sempre in borghese, in tutti i parchi cittadini e nel centro storico.