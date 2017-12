Controlli straordinari della Polizia, setacciati 41 phone center e internet point

Nel corso della settimana il personale dell’Ufficio DIGOS e della Divisione Polizia Amministrativa, insieme a uomini dei Commissariati distaccati, della Polizia Postale e Ferroviaria, hanno effettuato controlli straordinari di sicurezza presso numerosi esercizi commerciali di Modena e provincia. Complessivamente sono state identificate 142 persone e controllati 41 esercizi tra phone center, internet point e le stazioni ferroviarie.

Presso alcuni phone center - che sono ovviamente crocevia per molti stranieri - gli agenti hanno rilevato violazioni amministrative per la presenza di monodopera irregolare. Questo si tradurrà in sanzioni economiche per i gestori dei negozi.

Durante i controlli un cittadino nigeriano, irregolare sul territorio, è stato denunciato per inosservanza delle leggi sugli stranieri e nei suoi confronti è stato emesso un decreto di espulsione.