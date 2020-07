Cronaca Crocetta / Viale Antonio Gramsci

Tensioni in Viale Gramsci, continuano i controlli della Polizia

Nessuna particolare situazione di irregolarità è emersa durante i controlli della Polizia effettuati ieri sera in Viale Gramsci, da qualche tempo sotto i riflettori per la situazione di criminalità e degrado lamentata dai residenti (e non solo)