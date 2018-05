Sale scommesse e bingo, controlli a tappeto della Polizia

Nel pomeriggio di ieri sono stati svolti da personale del Commissariato di Polizia di Carpi controlli straordinari del territorio in città, con l'ausilio di personale del Nucleo Prevenzione Crimine di Reggio Emilia. Le verifiche, volte soprattutto a prevenire il gioco d'azzardo e contrastare i reati predatori, hanno interessato esercizi di raccolta scommesse e sale Bingo del comune con particolare attenzione alle zone residenziali e commerciali.

Tale attività ha portato all'identificazione di nr.98 persone, tra le quali 21 stranieri e 25 con precedenti di Polizia. E' stata effettuata anche un' attività di controllo del territorio con particolare attenzione verso gli obbiettivi sensibili con l'effettuazione di posti di blocco. Nel complesso non sono emerse criticità particolari, fatto salvo per la presenza stessa dei pregiudicati in alcuni locali, che potrebbero andare in contro a sanzioni nei prossimi mesi.