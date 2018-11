Carpi, controlli nelle sale scommesse. Denunciato un titolare

Nell’ambito del piano di Controllo Integrato del Territorio, gli agenti del Commissariato di Polizia di Carpi, unitamente a personale della Municipale, hanno svolto un servizio straordinario finalizzato a prevenire e contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e dei reati predatori in genere.

Particolare attenzione è stata rivolta al controllo di 4 sale scommesse, all’interno delle quali sono state identificate 22 persone. Alcune irregolarità sono state riscontrate in uno dei locali sottoposto a verifiche. In particolare, nel giugno scorso, al titolare dell’esercizio era stata rigettata l’istanza di licenza ed inoltre il Questore della Provincia di Modena aveva emesso un provvedimento con cui ordinava l’immediata cessazione dell’attività. Nonostante ciò, il gestore ha allestito 24 postazioni dedicate alla raccolta di scommesse su eventi sportivi, continuando ad esercitare tale attività.

Per le violazioni riscontrate, il titolare sarà deferito all’Autorità Giudiziaria per accettazione di scommesse in assenza della prescritta concessione amministrativa, nonché per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.