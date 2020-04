Passeggiare sotto il sole domenicale: altre 25 sanzioni nel modenese

Le giornate si allungano e le temperature si alzano, il sole splende e la voglia di uscire di casa si fa sentire sempre di più. Ma se anche il clima cambia, le misure restrittive rimangono invariate: le passeggiate fini a sè stesse sono vietate, e così anche tutti quegli spostamenti che avvengano senza un giustificato motivo. Eppure, qualcuno sembra non capirlo.

Sono infati 21 le persone sanzionate per violazione delle disposizioni in tema del contenimento del coronavirus dai Carabinieri della Compagnia di Pavullo, di cui otto nel Comune di Pavullo, una a Fanano, due a Pievepelago, due a Montefiorino, quattro a Frassinoro, e due a Serramazzoni e due a Montese; che si vanno ad aggiungere alle tre effettuate nel Comune di Maranello.

La venticinquesima sanzione amministrativa di ieri poi, avvenuta a San Prospero, si distingue dalle altre perchè fa da sfondo ad una denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e ad una segnalazione alla Prefettura per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti. Nell'ambito dei controlli finalizzati al rispetto del decreto anticontagio, i Carabinieri della Stazione di San Prospero hanno fermato un 24enne calabrese, già noto alle forze dell'ordine, che si trovava fuori dal proprio comune di residenza senza alcuna ragione. Approfondendo il controllo, i militari hanno trovato il ragazzo in possesso di un coltello a serramanico di 27cm, conservato in un involucro contenente anche 20g di hashish; scoperta che è costata al 24enne la denuncia.