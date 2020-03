Cronaca Ciro Menotti / Largo Giuseppe Garibaldi

In Largo Garibaldi con documenti falsi: una biciclettata che è costata l'arresto

Tre cittadini moldavi sono stati fermati dalla Polizia e sanzionati per violazione del decreto anticontagio. Per uno di essi è scattato anche l'arresto in quanto trovato in possesso di documenti falsi