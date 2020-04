Aumentano le uscite non giustificate: 48 sanzioni in una giornata

Continuano incessantemente nella provincia di Modena i controlli dei Carabinieri finalizzati al contenimento della diffusione del coronavirus, e le sanzioni che da essi derivano sono in costante aumento: ben 48 solo nella giornata di ieri.

Nella zona del Distretto Ceramico, otto le persone colte in violazione del decreto anticontagio, di cui cinque a Maranello e tre a Formigine. Sanzioni anche nelle Terre dei Castelli, con due multe a Marano sul Panaro e altrettante a Vignola; cui si aggiungono le 13 effettuate nel Frignano tra Pievepelago, Serramazzoni, Pavullo, Frassinoro e Montefiorino.

Particolarmente allarmanti i dati che provengono dalla zona di Carpi: ammontano a 29 le sanzioni inflitte per violazione delle misure restrittive. Di queste, 19 sono state colte spostarsi a piedi o in macchina all'interno del proprio Comune di residenza, ma senza un giustificato motivo. Delle restanti, cinque sono state trovate in circolazione al di fuori del proprio comune di residenza e cinque sono state sanzionate per aver creato un assembramento.